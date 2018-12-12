وزير اسرائيلي: سنخلع القفازات إذا هاجمنا حزب الله مع كل ما ينطوي عليه ذلك من أبعاد

حذر وزير الإسكان الإسرائيلي يواف غلانت، من أن "​اسرائيل​ ستخلع القفازات إذا هاجمها "​حزب الله​" مع كل ما ينطوي عليه ذلك من أبعاد"، مؤكداً أن "اسرائيل ستحمل ​لبنان​ المسؤولية الكاملة عن عواقب الحرب، لأنه لا يمكن الفصل بين تصرفات قيادة لبنان وتصرف "حزب الله" الذي تدير ​إيران​ عبره ​الدولة اللبنانية​".

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