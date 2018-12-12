الحريري: منطقتنا تشهد فترة صعبة إلا انها تسير نحو الاستقرار والازدهار

أشار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في كلمة له خلال منتدى الاعمال والاستثمار اللبناني -البريطاني إلى ان "التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها تتفاقم بسبب استمرار وجود مليون ونصف المليون من ​النازحين السوريين​ للسنة الثامنة على التوالي".

ولفت إلى انه "في مؤتمر سيدر في باريس قدمت الحكومة اللبنانية رؤية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو".

ورأى ان "منطقتنا تشهد فترة صعبة للغاية وأعتقد انه بالرغم من كال الاضطرابات إلا ان المنطقة تسير نحو الاستقرار والازدهار والنمو وعلينا ان نكون مستعدين لتلك المرحلة، هذه طريقة تسمح لنا بالمضي قدما".

وقال: " اتوقع انفاق اكثر من مئتي مليون دولار على المشاريع كذلك قمنا بوضع استراتيجية فيها الكثير من الاستثمار على عدة قطاعات وبعد تشكيل الحكومة، ستنطلق هذه المشاريع".