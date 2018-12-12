درغام التقى جعجع: لمست منه حرصه الشديد على منطقة عكار

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في معراب، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أسعد درغام​ في حضور عضو تكتل "الجمهوريّة القويّة" النائب ​وهبي قاطيشا​ ومدير مكتبه جان حنا. وأشار درغام إثر اللقاء إلى انه" لمست من جعجع حرصه الشديد على ​منطقة عكار​ التي لها مكانة خاصة في قلبه واخذنا منه التوجيهات اللازمة من أجل العمل سوياً مع "القوّات اللبنانيّة" لصالح هذه المنطقة المحرومة ففي عكار نعمل من أجل الإنماء وفي بيروت نعمل في ال​سياسة​".

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