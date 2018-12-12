"التموين" تشن حملات على الأسواق: ضبط 700 قضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة -الغربية -أسيوط)، حملات تموينية مُكبرة، لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والعمل على توافر كافة السلع.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 700 قضية تموينية متنوعة، من بينها ضبط "إسلام. س. أ" مسئول عن مخزن للأقمشة بدون ترخيص لحيازته 98 ألف متر قماش أنواع مختلفة، وجميعها مُهربة جمركيًا ومجهولة المصدر، و "شرقاوي.أ- 30 سنة" حال استقلاله سيارة نقل، محمل عليها كمية من الدقيق البلدي المدعم وزنت نحو 3.750 طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات المكبرة التي تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.