"مش قادر أبعد عنها".. النيابة تحقق مع عامل قتل طليقته بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام للنيابات الكلية، التحقيق في واقعة قتل "مبلط سيراميك" طليقته بـ٧ طعنات أمام الماره في الشارع.

البداية عندما تلقي المقدم علي فيصل رئيس مباحث البساتين، بلاغًا من الأهالي بوجود سيدة ملقاه أرضًا، وبها طعنات عدة عقب قيام طليقها بطعنها وطعن نفسه بالشارع لتفارق الحياة.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث، أنه كان يريد إنهاء حياة طليقته وينتحر، لعدم تمكنه من العيش بدونها، وقررالانتقام منها عندما علم برغبتها بالزواج من آخر، وقال "مش هستحمل أشوفها مع راجل غيري فكان لازم أموتها".

وبتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالشارع، تبين أن المتهم تتبع الضحية وطعنها ٣ طعنات من ضهرها ثم التفت له الضحية فقام بطعنها ٤ طعنات آخرين، وعندما سقطت أرضا قام بطعن نفسه ٣ طعنات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلت للنيابة للتحقيق.