محافظ القاهرة يضع اللمسات النهائية لـ"المحروسة 1 - 2" قبل افتتاحهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفقة المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظة للمنطقة الشرقية، مشروعي المحروسة 1 والمحروسة 2 بحي السلام ثان، قبل افتتاحهما رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وحسب بيان، الأربعاء، حرص المحافظ على الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للمشروعين بالكامل؛ تمهيدًا لتسكينهم، وفق خطة المحافظة لتسكين أهالي المناطق العشوائية، وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة الشوارع والنظافة والرصف والإنارة.