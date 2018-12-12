أمرا تحصل على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجهاز أمرا...

لينشوبينغ، السويد-الأربعاء 12 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "أمرا ميديكال" (المشار إليها فيما يلي بـ"أمرا")، الرائدة عالمياً في مجال تحليل تكوين الأجسام، أنها حصلت على ترخيص من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لجهاز "أمرا بروفايلر" المتاح حالياً للاستخدام في الإعدادات السريرية في الولايات المتحدة الأمريكية. يوصى باستخدام "أمرا بروفايلر" كجهاز للتشخيص باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي يهدف إلى تقييم العضلات وتقدير كمية الدهون غير الباضعة، مساهماً في توليد وعرض ومراجعة قياسات تكوين الأجسام القائمة على تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي.

"أمرا" هي الشركة الأولى في العالم التي تقوم بتحويل الصور المستخرجة من التصوير بالرنين المغناطيسي من مسح كامل للجسم بواسطة هذه التقنية لمدة 6 دقائق إلى قياسات ثلاثية الأبعاد من حيث الحجم للدهون والعضلات، ما يسهم في ضمان دقة متناهية عند تقييم كمية الدهون وحجم العضلات وتوزيعها، فضلاً عن وضع عملية الأيض.

وقال إيريك كونفيرس، الرئيس التنفيذي لـشركة "أمرا" في إطار تعليقه على هذا الأمر: "نحن سعداء بالقرار الذي اتخذته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. فالتحديات التي تواجه أنظمة الرعاية الصحية حول العالم موثقة تماماً. وتسهم القيود على التكاليف، إلى جانب القضايا الاجتماعية التي تشمل البدانة والتقدم في العمر، في ممارسة الضغوط على المستشفيات والعيادات الخاصة على نحو متزايد".

وأضاف: "يساعد حل ’أمرا بروفايلر‘ على معالجة هذه التحديات من خلال تزويد الأطباء بالتقييم الأكثر تفصيلاً لتكوين الجسم والتصوير المتوافر، بتكلفة فعالة وبأقل قدر ممكن من التسلل في أجسام المرضى. ويمكّن هذا الجهاز في نهاية المطاف الأطباء من اتخاذ قرارات علاجية أكثر استنارة حول الجسم بأكمله. ويمثّل هذا الترخيص الخطوة التالية في مسيرتنا التي نقوم بها لترجمة فوائد ’أمرا‘ إلى ممارسات سريرية والمساهمة في النهاية في بيانات وأدلة في العالم الواقعي تؤدي دوراً متنامياً في قرارات الرعاية الصحية اليوم".

هذا ويوفر جهاز "أمرا بروفايلر" عددًا من قياسات لتكوين الجسم، مثل حجم الأنسجة الدهنية الحشوية، وحجم الأنسجة الدهنية تحت الجلد، وجزيئات الدهون في الكبد، وحجم عضلات الفخذ، إلى جانب الصور الطبية المرتبطة بها. قد تسفر هذه القياسات وصور تكوين الجسم، عند تفسيرها من قبل الطبيب المدرب، عن المعلومات التي تساعد في عملية التشخيص.

وتتمثل مهمة "أمرا" في تحديد معيار عالمي جديد في تحليل تكوين الجسم ومواجهة التحديات الصحية العالمية من خلال تعزيز قاعدة الأدلة اللازمة للتنبؤ بالأمراض والوقاية منها.

ملاحظات للمحرر:

لمحة عن "أمرا":

تعتبر "أمرا" شركة عالمية رائدة في مجال الصحة الرقمية تتخذ موقعاً في طليعة التصوير الطبي والطب الدقيق. طورت الشركة معيارًا عالميًا جديدًا في تقييم تكوين الجسم، من خلال توفير العديد من المؤشرات الحيوية للدهون والعضلات بدقة متناهية إلى جانب أفكار ذات صلة بالأمراض - تُستنتج جميعها بعد إجراء مسح للجسم بأكمله بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي لمدة 6 دقائق. تم تأسيس "أمرا" عام 2010 كشركة فرعية تابعة لجامعة لينشوبينغ في السويد، بهدف دعم الرعاية التحويلية وعملية اتخاذ القرارات الهامة، بدءاً من البحوث السريرية وصولاً إلى الرعاية السريرية.

يقوم جهاز "أمرا بروفايلر" بقياس دقيق لكمية الدهون، وجزيئات الدهون، وأحجام الأنسجة الخالية من الدهون - وهي عبارة عن قياسات دقيقة لتكوين الجسم متاحة كأداة دعم للقرارات المتخذة بشأن الممارسة السريرية. "أمرا بروفايلر" حاصل على علامة "سي إي" في أوروبا، وهو متاح للاستخدام السريري في السويد والمملكة المتحدة وألمانيا.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.amramedical.com

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