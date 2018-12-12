وزير الاقتصاد الروسي: علاقاتنا مع أوروبا تشهد نهضة غير مسبوقة

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين

وكالات:

قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين إن العلاقات الروسية الأوروبية تشهد حاليا نهضة غير مسبوقة، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



وأضاف أوريشكين في تصريح اليوم الأربعاء 'إذا نظرت إلي الأرقام فإن العلاقات بين روسيا وأوروبا تشهد نوعا من النهضة في العديد من النواحي.. التبادل

التجاري بين روسيا والاتحاد الأوربي يُظهر للسنة الثانية علي التوالي نموا مطردا.. الاستثمارات تشهد أيضا نموا ملحوظا.



وأشار إلى أن الشركات الروسية في أوروبا تنفذ مجموعة متكاملة من المشاريع الاستثمارية الكبرى، بما في ذلك مشروع

'التيار الشمالي - 2' وبناء محطات الطاقة النووية في المجر وفنلندا وتطوير مشاريع التعاون الحدودية بنشاط بين الجانبين.



وأكد الوزير الروسي أن العلاقات مع أوروبا واحدة من العوامل الدافعة للنمو الاقتصادي، لافتا إلي أن الاتحاد الأوروبي يبقي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا، مضيفا 'بالرغم من نمو التبادل التجاري مع أوروبا بنسبة 20%، فإن هذا المؤشر مع الصين أقوي بكثير'.