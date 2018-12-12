أردوغان: سنبدأ عملية عسكرية خلال أيام ولا نستهدف الجنود الأمريكيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده لا تستهدف الجنود الأمريكيين، وأنه يسعى لتعاون بناء مع واشنطن، وفقًا لوكالة انباء سبوتنيك.
وقال أردوغان، خلال قمة الصناعات الدفاعية بأنقرة، بحضور مسؤوليوزارة الدفاع، "الولايات المتحدة لا زالت تراوغ في موضوع منبج، ولم نحصل على أي نتيجة هناك".
وتابع أردوغان، "يسعون إلى إنشاء ممر إرهابي على حدودنا،
وقال أردوغان إن "عمليتنا شرق الفرات تبدأ خلال يومين"، وأكد الرئيس التركي عزمه البدء بالعملية العسكرية في منطقة شرق الفرات، التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق سوريا، خلال أيام.
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