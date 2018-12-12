فرنسا تشن هجوما عنيفا على داعش عند الحدود العراقية

قال العقيد جوناثان بايروم قائد فرقة العمل ونائب مدير قيادة العمليات المشتركة في العراق، أن المدفعية الفرنسية نفذت أعنف هجوم على تنظيم داعش على حدود العراق في 3 أشهر، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وصرح جوناثان بايروم بأن جنود فوج الفرسان الثالث يطلقون قذائف المدفعية مع حلفاء عراقيين يساندهم جنود من المدفعية الميدانية، وفوج الخيالة الثالث ، ويستهدفون بها مواقع لـ"داعش" عند بلدة هجين في
وأضاف أن "مهمات إطلاق النار كانت شديدة إلى حد ما"، مشيرا إلى أنها "كانت أكثر كثافة من كل المرات الماضية".
وتابع: "الجنود الفرنسيون يطلقون النار لدعم عملية التحرير في منطقة القائم في العراق".
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