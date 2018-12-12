بوتين: الإمكانات الديمقراطية والبناءة للدستور الروسي لا تنضب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القانون الأساسي اجتاز اختبار الزمن وخلق ظروفا للتنمية المستقرة في روسيا، مؤكدا أن الإمكانات الديمقراطية والبناءة للدستور لا تنضب، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
أن الدستور صمد أمام اختبار الزمن وخلق ظروفًا للتنمية المستقرة في البلاد، وأدى إلى تشكيل أهم المؤسسات الحكومية والعامة وتنفيذ سياسة خارجية منفتحة ورسخ حماية المصالح الوطنية.
أضاف بوتين في برقية بمناسبة مرور 25 عاما على إقرار الدستور الروسي نُشرت اليوم الأربعاء، على موقع الكرملين - "لقد أثبت ربع القرن الماضي بشكل مقنع
أضاف أن إقرار الدستور كان حدثًا رئيسيًا في تاريخ روسيا الحديث وفي حياة المواطنين، الذين عملوا خيارًا حاسمًا
تابع أن الإمكانات الديمقراطية والبناءة للدستور لا تنضب حقًا، ولا يزال أمامنا الكثير للقيام به من أجل التنفيذ الكامل لقواعده وقيمه.
يُذكر أن روسيا تحتفل اليوم 12 ديسمبر بيوم الدستور الروسي الذي أقر في مثل هذا اليوم من عام 1993 في استفتاء شعبي.
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