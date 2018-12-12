(كاس) تمهل الإتحاد والمريخ حتى الخامس من يناير لسداد أتعاب التقاضي

أمهلت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) الإتحاد السوداني لكرة القدم ونادي المريخ حتى الخامس من يناير لسداد إتعاب التقاضي في الطعن المقدم من المريخ ضد قرار إتحاد الكرة برفض شكواه ضد مريخ الفاشر .

ويبلغ مجمل مقدم الإتعاب 42 ألف فرنك سويسري تدفع مناصفة بين الطرفين بواقع 21 ألف لكل واحد منهما وبحسب قانون كاس إذا أمتنع الإتحاد عن سداد نصيبه من الإتعاب يلزم نادي المريخ بسداد كامل الأتعاب مؤقتاً الى حين البت في القضية، وإذا كسبها سيسترد كامل ما دفعه بالإضافة الى أي رسوم تكبدها في القضية بما فيها أتعاب المحامي، ويلزم الإتحاد بسدادها كاملة .

يذكر وبحسب صحيفة الصدى أن المريخ عين التركي طلعت إمري كوشاك محامياً له في القضية بترشيح من مساعد رئيسه أوكتاي شعبان الذي أعلن تكلفه بسداد كامل أتعاب القضية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)