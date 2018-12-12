مفاجأة.. المريخ يقيل الزلفاني ويفاوض إبراهومة

علمت مصادر مقربة من مجلس إدارة نادي المريخ سيصدر قراراً خلال الساعات القليلة القادمة بتعين الكابتن إبراهومة خلفاً للمدرب الحالي التونسي يامن الزلفاني .

وذلك من أجل قيادة الدفة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة من اجل إعادة فريق الكرة للطريق الصحيح في ظل العروض المتذبذبة والنتائج المتباينة على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وكشفت بحسب صحيفة قوون أن مسؤولاً مريخياً رفيعاً سيتصل بإدارة الأهلي الخرطومي للاستئذان منهم لتولى إبراهومة تدريب المريخ خاصة في ظل حاجة الأحمر له على صعيد البطولة العربية وذلك في إطار العلاقات التي تربط بين المريخ والفرسان

الخرطوم (أخبار الخليج 365)