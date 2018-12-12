علمت مصادر مقربة من مجلس إدارة نادي المريخ سيصدر قراراً خلال الساعات القليلة القادمة بتعين الكابتن إبراهومة خلفاً للمدرب الحالي التونسي يامن الزلفاني .
وذلك من أجل قيادة الدفة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة من اجل إعادة فريق الكرة للطريق الصحيح في ظل العروض المتذبذبة والنتائج المتباينة على الصعيدين الداخلي والخارجي .
وكشفت بحسب صحيفة قوون أن مسؤولاً مريخياً رفيعاً سيتصل بإدارة الأهلي الخرطومي للاستئذان منهم لتولى إبراهومة تدريب المريخ خاصة في ظل حاجة الأحمر له على صعيد البطولة العربية وذلك في إطار العلاقات التي تربط بين المريخ والفرسان
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. المريخ يقيل الزلفاني ويفاوض إبراهومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .