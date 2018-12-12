حكماء المريخ يتحركون لإعادة محمد الشيخ مدني للرئاسة

ناقش مجموعة من أقطاب المريخ ورموزه وعدد من أعضاء المجلس الحالي بدار السيد محمد الياس محجوب الرئيس الأسبق للنادي الوضع الإداري بنادي المريخ وشارك عدد من أعضاء المجلس في الاجتماع بقيادة محمد جعفر قريش ومحمد موسى الكندو واللواء عبدالمنعم النذير والعميد عبدالرحيم بدر الدين .

كما حرص محمد الشيخ مدني على المشاركة في اللقاء طالب المجتمعون بضرورة تراجع محمد الشيخ عن موقفه والعودة من جديد لرئاسة نادي للاستفادة من خبراته وحكمته التي ساعدت على تجاوز العديد من المشاكل وإعادة الاستقرار الإداري والمالي لنادي .

وأكد زعيم الأسرة المريخية السيد محمد الياس محجوب عقد مؤتمر المريخ الجامع قريباً حتى يتم جميع كل أطياف المريخ على صعيد واحد ومناقشة قضايا المريخ والمطلوب للمرحلة القادمة، ومن ثم يتم عقد الجمعية العمومية في مناخ صحي ومعافى حيث يكون لكل أبناء الأسرة المريخية على قلب رجل واحد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)