رئيس المريخ يتنبأ بمصير المريخ في البطولة العربية

جزم رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني بأن تأهل الفريق إلى دور الثمانية في كأس زايد للأندية الأبطال مستحق رغم أنه جاء بعد صعوبة كبيرة.
وقال محمد الشيخ مدني في تصريحات صحافية إن الفريق قدّم مباراة صمود ، شاكراً نجوم الفريق على المستوى واجتهادهم لقيادة الفريق للتأهل .
وأكد محمد الشيخ بحسب صحيفة قوون أن الفرصة ما زالت مواتية للمريخ لمواصلة المشوار في البطولة العربية والذهاب بعيداً لاسيما بعد الوداع الأفريقي على حساب فايبرز الأوغندي .
يذكر أن المريخ تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه على اتحاد الجزائر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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