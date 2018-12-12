عندما بتعلق الأمر بالجمال فالمرأة العربية تعتبر من أجمل النساء في العالم ، فنساء العالم العربي يعتبرن أيقونات للجمال دون جميع بلدان العالم . وتعتبر لبنان ومصر و المغرب و تونس هم أكثر البلدان تصدراً للقوائم العالمية لأجمل النساء في العالم اجمع و ليس في الوطن العربي فقط. وبحسب متابعات فقد أعلن موقع “رانكر” عن قائمة بأجمل نساء الوطن العربي بالترتيب. ووفقاً لما نقلت عنه مصادر فإن نساء العراق تصدرن القائمة وأحرزن المركز الأول وكان المركز الثاني من نصيب نساء الأردن فيما حجزن نساء تونس المركز الثالث, وفلسطين في المركز الرابع, وفي المركز الخامس جاءت المغرب. نساء السودان أحرزن مركز متقدم بحصولهن على المركز الثاني عشر في قائمة أجمل 19 دولة عربية من حيث جمال نسائها. نساء السودان تفوقن على نساء الإمارات وقطر وعمان وليبيا والبحرين واليمن والكويت, وبحسب موقع النيلين فقد اختار موقع “رانكر” حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك الشهيرة باسم “لوشي” كممثلة لبلدها بعد أن تم وضع صورتها مع صور جميلات الوطن العربي . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ترتيب الدول العربية من حيث جمال نسائها.. لوشي تقود نساء السودان لإحراز مركز متقدم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .