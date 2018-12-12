الهلال يفقد الماكوك حتى نهاية الموسم

كشفت الفحوصات الأولية التي خضع لها متوسط ميدان فريق الهلال اللاعب نزار حامد عن إصابته بقطع في غضروف الركبة ، الأمر الذي يؤكد غياب اللاعب عن الملاعب لفترة زمنية طويلة يتوقع أن تمتد حتى نهاية الموسم الانتقالي الحالي .

وكان اللاعب نزار حامد قد تعرض للإصابة في مباراة هلال كاد وقلي الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز ، ولم يستطع إكمال شوط اللعب الأول بسبب الإصابة التي تعد بكل المقاييس خسارة لنادي الهلال الذي يتأهب لمواجهة الأفريقي التونسي عشية الأحد المقبل بحسب صحيفة قوون ، في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا .

ومن المنتظر أن يكمل القطاع الرياضي بنادي الهلال بالتنسيق مع المكتب التنفيذي إجراءات سفر اللاعب لجمهورية مصر العربية لمقابلة الاختصاصي الدكتور أحمد عبد العزيز وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للعلاج

الخرطوم (أخبار الخليج 365)