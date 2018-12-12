أشهر مُصنّعة لمشروب (السنتين): أغلب زبائني من لاعبي كرة القدم والفنانين

ظل الزبائن محلقين حولها من كل جانب، كل شخص منهم يريد الحصول على مشروب (السنتين)، ذلك المشروب الطبيعي الأشهر بولاية جنوب دارفور نيالا، حيث يتدافع الجميع لحجز حصتهم منه بكميات كبيرة.

من داخل سوق (أبو مرين) التقت (الصحيفة) بالخالة مدينة عوض صاحبة أشهر محل لصنع وبيع مشروب (السنتين) الشهير، نجحنا بعد مشقة في اغتنام فرصة للحديث معها عن كيفية تصنيع المشروب ومدى إقبال الناس عليه وأشهر زبائنها من نجوم المجتمع.. فكان هذا الحوار:

أولاً.. حدِّيثنا عن مشروب (السنتين)؟

– هو من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة الكبيرة ومفيد جداً للمعدة ويُساعد على عملية الهضم ولا يسبب أي متاعب، لأنه طبيعي مية المية.

* ما هي مُكوّناته وطريقة تصنيعه؟

– يتكون من دقيق الدخن والسيقا والبرتقال الطبيعي وقليل من الجنزبيل والخميرة وعسل النحل الأصلي.. وطريقة تصنيعه، حيث يتم خلط دقيق الدخن والسيقا بقليل من الماء ويضع على النار حتى ينضج ويصبح قوامه مُتماسكاً ثم ينزل من النار ويُترك حتى يبرد، ثم يُعصر عليه البرتقال الطبيعي وتضع عليه الخميرة والجنزبيل ويترك لمدة يوم ليخمر، بعدها نضيف له العسل ويُضع عليه الثلج ليقدم بارداً.

* ماذا تعدِّين من وجبات بجانب (السنتين)؟

– مُتخصصة في إعداد اللحوم المشوية والسلطات، بجانب القهوة والشاي وعليها أيضاً إقبال كبير جداً.

* كم تتراوح أسعار مشروب (السنتين)؟

– سعر (الجك) المتوسط 70 جنيه والكوب الواحد 10 جنيهات وهناك من يطلبون كميات أكبر.

* زبائنك من نجوم المُجتمع؟

– أغلبهم من لاعبي كرة القدم خاصة فريقي (الهلال والمريخ) نسبة للطاقة الموجودة في المشروب، بجانب المسرحيين والمجموعات الكوميدية التي تأتي من الخرطوم، بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين، وقبل أيام كانت معنا الفنانة مكارم، ولدينا زبائن من الأجانب من دول مُختلفة وخاصة فرنسا وكذلك العرسان.

* من أين اكتسبتي الشهرة؟

– من خبرتي الطويلة وبعدها تميّزت فأصبحت من المشهورات في عمله حتى أصبح الزبائن الجدد الذين يزورون نيالا يحرصون للمجئ إلى محلي بالوصف.

* هل المشروب قابل للسفر ساعات طويلة؟

– نعم.. هناك من يطلبون مشروب (السنتين) دليفري للسفر به إلى ولاياتهم، فنقوم بوضعه في جركانات ونغلفها بجوالات الخيش حتى يصل دون أن يتغيّر طعمه.

حوار: محاسن أحمد عبد الله

الخرطوم: (صحيفة السوداني)