أمين غرفة المستوردين: ” الحكومة جالسة في نخلة مثمرة وتبحث عن البلح “

رسم الأمين للغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين ، صورة قائمة للأوضاع الاقتصادية الراهنة ووجه انتقادات للسياسات الاقتصادية الأخيرة بالبلاد ،ودمغها بـ” التسبب في الأزمة ” .

ووجه جلال انتقادات قاسية لمتخذي القرارات الاقتصادية ، ووصف حالهم بــ ” الجالس فوق نخلة مثمرة ويبحث عن البلح ” ،ودمغ السياسات المتبعة بــ” أنها وضعت لمصلحة قطاع معين دون القطاعات الأخرى” .

وعد الحديث عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية لــ” 5″ مليارات دولار ” نفخ ساكت” على حد قوله – وشن الأمين العام لغرفة المستوردين هجوماً كاسحاً على ألية صناع السوق التي كونت بقرار حكومي للسيطرة على الدولار ، وقال جلال أمس الثلاثاء : إن اللجنة أنشئت بهدف ردم الهوة لسعر الدولار بين السعر الموازي والسعر الرسمي لصالح القطاع المعين ، وكانت لا تتعدى الــ”17″ جنيهاً عند إنشاء الآلية”.

وأردف : ” الآن وبعد خمسين يوماً من إنشاء الآلية فإن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي وصلت لـ”26″ جنيهاً ، واتهم الآلية بأنها تسببت في فقدان الجنيه السوداني لــ”70%” من قيمته، وعده هبوطاً تاريخياً وغير مبسوق للجنيه للسوداني .

وزاد : ” الآلية توقفت في محطة الــ”47″ جنيهاً ، فيما وصل السعر في السوق الموازي واقترب من حاجز الــ”80″ جنيهاً ، وتساءل : ماذا أنتم فاعلون الآن ؟ وأبدى أمين غرفة المستوردين استغرابه من حديث متخذي القرار عن ” المضاربات” في الدولار ، قائلاً : ” المضاربات طالت حتى الجنيه السوداني ، وتابع : ” السياسات الأخيرة أدخلت الاقتصاد في نفق مُظلم وتُنبئ بكارثة حقيقية قادمة “.

وقطع بأن لن يتحقق أي استقرار في سعر الصرف في ظل الوضع الاقتصادي الراهن ، وجزم بحسب صحيفة التيار بأن المشكلة الاقتصادية لا يمكن حلها بين يوم وليلة ، ورأى أن الاختلالات الاقتصادية واضحة ، لكنه انتقد سلوك الحكومة بالجلوس مع جهات دون أخرى ، مؤكداً أنه لن يؤدي إلى حل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)