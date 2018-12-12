بالفيديو .. كاتبة وروائية معروفة تعمل شيف بمطعم بالخرطوم

قالت الكاتبة والروائية السورية حنين بوزو: ظروف الحياة وتقاطعاتها أبعدتني عن وظيفتي وجعلتني أكون شيف بمطعمي “حكايتنا” وأنا سعيدة بذلك. وبحسب مشاهدات محررة أخبار الخليج 365 تابعت حنين حديثها قائلة : (حسيت بانتمائي للسودان رغم إني كنت في بلدان عربية أخرى، لذا قررت أفتح مطعم صغير بديكور شامي وسوداني بديت فيه بأكلات بسيطة (فلافل وفول)، وبعد أن اشتهر شوية أكثرت من الأصناف، وصراحة الناس ساعدوني وشجعوني واعطوني دعم معنوي كبير خاصة لما أتأخر عن تحضير الوجبات بجدهم مبسوطين لا يتذمروا من التأخير. وكشفت حنين حكايتنا، عبر برنامج ملامح مهنة بسودانية 24، عن وظيفتها الأساسية، وقالت أنها كاتبة وروائية ولديها دار نشر ببريطانيا، وألفت كتاب بعنوان (حبة بندق) ومنذ 4 سنوات بتكتب في رواية عن أللجواء (نعش دمشق)، وقالت المطبخ أخذها من القلم وعبرت عن شكرها للسودان وشعبه لمساعدتهم لها. منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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