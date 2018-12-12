مجلس المهن يسحب رخصة جبر الله صاحب أغنية (الشجر الكبار) .. استمع للأغنية

أكد علي مهدي رئيس مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية أن المجلس قرر سحب رخصة مزاولة المهنة من المغني جبر الله المعروف بـ(السمبتيك) الذي ردد العمل مثار الجدل (الشجر الكبار) بحسب صحيفة السوداني ، الذي أثار حفيظة الكثيرين إذ أن العمل يحتوي على كلمات ساقطة، ومن المنتظر أن يقدم المغني للمحاسبة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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