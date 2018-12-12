سيرة عريس تنقذ موظفتين من انتظار المواصلات بشرط أن يزغردن

وتعود التفاصيل بحسب ما روت الموظفة أنهن كن يقفن ساعات طوال في انتظار المواصلات للرجوع إلى منازلهن، مما احسسن بالإرهاق من الوقوف وأثناء وقوفهن أتت حافلة واشرن لها ولكن (الكمساري) قال لهن هذه سيرة، ورغم ذلك طلبوا منهم أن يوصلوهن معهم ورفض السواق ولكن تدخلت أم العريس وطلبت أن يركبوا معهم بشرط (تزغردن وتغنوا) معانا، ووافقنا وبالفعل زغردتنا معاهم وغنينا حتى وصلنا محطتنا نزلنا منهم وكنا سعيدين بهذا الموقف. منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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