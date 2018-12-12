سفارات دبلوماسية : لم نتسلم رواتبنا منذ “6” أشهر

ظهرت أزمة مُستحقات الدبلوماسيين المالية بوزارة الخارجية مرة أخرى، وكانت قد تفجرت على نحو مدوي، وتسببت في إقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور في أبريل الماضي.

وكشفت مصادر دبلوماسية رفيعة أمس الثلاثاء ، أن وزارة الخارجية لم تتسلم مستحقات بعض البعثات الدبلوماسية المالية لقرابة “شهرين” في حين قاربت بعثات أخرى”6″ أشهر.

وأبلغت المصادر أن تفاعلات الأزمة اضطرت وزير الخارجية د.الدرديري محمد أحمد للتدخل لدى وزارة المالية وبنك السودان المركزي، لتسريع دفع مستحقات الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية.

وتسببت ذات الأزمة في إقالة وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور في أبريل الماضي ، بعد إعلانه أمام البرلمان أن وضع البعثات الدبلوماسية السودانية في غاية السوء ، قائلاً إن عدداً من البعثات الدبلوماسية والسفراء السودانيين لم يحصلوا على رواتبهم لفترات تجاوزت سبعة أشهر مما أدى إلى إقالته على نحو مفاجئ.

وذكر دبلوماسي اشترط حجب هويته ، أن إحدى السفارات الكبرى بأحد الدول الأفريقية لم تصرف مرتباتها منذ “6” أشهر.

وردد الدبلوماسي” آخر مرتب تحصلت عليه شهر”5″ فيحين لم تصرف بعض السفارات بالدول الآسيوية مرتباتها لمدة تتراوح ما بين “2” إلى”5″ أشهر .

وأضاف الدبلوماسي آخر بحسب صحيفة التيار أن البعثات الدبلوماسية دفعت مرتباتها من عائداتها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)