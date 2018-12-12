فرنسا: البحث عن مهاجم ستراسبورغ ما زال جارياً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:09 مساءً - أكد نائب وزير الداخلية الفرنسي، لورون نونيز، لراديو فرانس إنتر الأربعاء، أن البحث عن المشتبه به في هجوم ستراسبورغ ما زال جارياً.

ورداً على سؤال ما إذا كان المشتبه به قد غادر فرنسا، قال نونيز: “لا يمكن استبعاد ذلك”، مضيفاً أنه من المعتقد أن قوات الأمن أصابت المهاجم إلا أنه لا يمكن تأكيد ذلك.

وقامت الشرطة بعملية في وقت مبكر الأربعاء حول كاتدرائية ستراسبورغ قرب المكان الذي قتل فيه مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب نحو 12 شخصاً بجروح مساء الثلاثاء.

وقالت رويترز إن ضباط شرطة يؤمنون منطقة قريبة من موقع سوق عيد الميلاد بالمدينة الواقعة شمال فرنسا.

ورفعت فرنسا مستوى التهديد الأمني إلى أعلى درجة تأهب وشددت المراقبة على الحدود.

كما حددت الشرطة هوية المشتبه به وهو شريف شيخات (29 عاماً) المولود في ستراسبورغ والمعروف لدى أجهزة المخابرات بأنه يمثل خطراً أمنياً محتملاً.

وعلى الضفة الأخرى لنهر الراين، أفاد مسؤولون بأن الشرطة الألمانية شددت المراقبة على الحدود. كذلك تعزز التأمين حول البرلمان الأوروبي المنعقد في ستراسبورغ هذا الأسبوع بعد الهجوم

المصدر: باريس – رويترز