كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تستبعد وجود إشارات على اندلاع أزمة عقارية جديدة على غرار 2008 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حاكم بنك إسبانيا "بابلو هيرنانديز دي كوس" اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مؤشر على حدوث فقاعة عقارية جديدة في إسبانيا، مضيفاً أن هذا القطاع بعيد كل البعد عن إظهار علامات على المبالغة في التقييم التي لوحظت قبل تفشي أزمة 2008.

ودخل الاقتصاد الإسباني في أزمة اقتصادية لمدة خمس سنوات منذ عام 2008، بعد اندلاع أزمة فقاعة العقارات، التي تسببت في انخفاض أسعار المساكن بنسبة تصل إلى 40٪%، مما أدى إلى تضرر قطاع البناء والبنوك وبطالة ملايين الناس