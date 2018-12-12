كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الهلال الأحمر الإماراتي" يتكفل بسداد ديون أكثر من 500 امرأة غارمة بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بتوجيهات ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، كفلت الهيئة بسداد ديون ما يزيد عن 500 امرأة من الغارمات في الأردن ممن ترتب عليهن طلبات قضائية إثر عجزهن عن سداد ديون ترتبت عليهن بسبب ظروفهن الاقتصادية والأسرية وبتن مهددات بالسجن.

وتأتي توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في إطار تعزيز مبادرات الهلال الأحمر النوعية خلال "عام زايد الخير" وفي بادرة إنسانية اجتماعية وانطلاقاً من الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها في تقديم المساعدة للمحتاج في مختلف البلاد العربية والإسلامية.

وتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان وفد من الهيئة للإشراف على تنفيذ توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية والجهات الأخرى ذات الاختصاص، ومتابعة إجراءات تسديد المديونيات والإسراع بإنهاء الطلبات القضائية بحق المستفيدات من المبادرة.

إنسانية وعروبة

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تأتي في إطار مبادراته المتعددة التي تجسد نظرته الإنسانية والعروبية بالإلفتات إلى تلك الفئة من الأمهات والأخوات من الغارمات في الأردن وإيجاد الحلول لمشكلاتهن المالية وما ترتب عليها من تداعيات نفسية واجتماعية سلبية.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى لتحقيق عدد من المقاصد الخيرة منها فك ضائقة تلك النساء وإتاحة الفرصة أمامهن للإقبال من جديد على الحياة والانخراط في المجتمع بتفاؤل وأمل كبيرين وإعطائهن وأبنائهن وذويهن فرصة لحياة جديدة يملؤها الأمل بمستقبل أفضل.

وأكد الفلاحي أن الهيئة شرعت فوراً في تنفيذ توجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للسداد عن الغارمات في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن "الجهات المختصة في الأردن رحبت بالمبادرة وأعربت عن استعدادها التام للتعاون مع الهيئة في هذا الصدد، وإتمام الإجراءات بالصورة التي تحقق مقاصدها الخيرة والإنسانية".