كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: لا نستهدف الجنود الأمريكيين ونسعى لتعاون بناء مع واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده لا تستهدف الجنود الأمريكيين، وأنه يسعى لتعاون بناء مع واشنطن.

وقال أردوغان، خلال قمة الصناعات الدفاعية بأنقرة، بحضور مسؤولي وزارة الدفاع، "الولايات المتحدة لا زالت تراوغ في موضوع منبج، ولم نحصل على أي نتيجة هناك".

وتابع أردوغان، "يسعون إلى إنشاء ممر إرهابي على حدودنا، وشركائنا الاستراتيجيين، بما فيهم الولايات المتحدة، يصرون على عدم الاعتراف بوحدات حماية الشعب كتنظيم إرهابي".