كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماى" تحذر من تأجيل أو إلغاء عملية "البريكست" فى حالة حجب الثقة عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بالقتال من أجل التغلب على تصويت حجب الثقة عن قيادتها لحزب المحافظين الذي ستواجهه الليلة.

ووفقاً لوكالة رويترز، قالت "ماى" إنّ استبدال السلطة سيؤخر أو حتى يعرض طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للخطر.

ومع أقل من أربعة أشهر من الموعد المتوقع لخروج المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس، يشهد خامس أكبر اقتصاد في العالم أزمة سياسية خطيرة خلال عملية بريكست، والتي تفاقمت بسبب تمرد نواب المحافظين ضد ماي.

وفي تصريحات أُلقيت خارج مقر إقامتها في داونينج ستريت بعد أكثر من ساعة من إعلان تصويت حجب الثقة عن قيادتها، قالت ماي إنها ستقاتل للحفاظ على موقفها "بكل ما تملك".

وأطلقت ماى تحذيراً جدياً إلى منتقديها المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحزب الحاكم، مشيرة إلى أنه في حالة الإطاحة بها، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتعين تأجيله إلى ما بعد موعد 29 مارس أو حتى إلغاءه.

وقالت "لن يكون هناك قائد جديد قبل انتهاء المهلة القانونية فى 21 يناير، وعليه فإنه حتى مع انتخاب زعيم جديد ستكون هناك مخاطر لتسليم زمام مفاوضات البريكست لنواب المعارضة في البرلمان".