كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يعلن عن عملية عسكرية جديدة في سوريا خلال يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن عملية عسكرية جديدة في سوريا خلال يومين.

وقال أردوغان إن "عمليتنا شرق الفرات تبدأ خلال يومين".

وأكد الرئيس التركي عزمه البدء بالعملية العسكرية في منطقة شرق الفرات، التي يسيطر عليها الأكراد شمال شرق سوريا، خلال أيام.

وقال أردوغان في كلمة خلال قمة الصناعات الدفاعية بأنقرة، اليوم الأربعاء " سنبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة العملية العسكرية في شرق الفرات وهدفنا ليس الجنود الأميركيين وإنما الإرهابيين".

وأضاف أردوغان " أكملنا تحضيراتنا للعملية العسكرية في شرق الفرات بينما نوجه التحذيرات اللازمة حول ذلك".