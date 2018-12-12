كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاؤل التجارى يدفع البورصات الأوروبية لتحقيق ثانى يوم من المكاسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء، في طريقها لتحقيق المكاسب لليوم الثانى، في ظل التوقعات الأفضل في النزاع التجاري الصيني- الأمريكي بعد أن كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائلاً بشأن اتفاق في مقابلة مع وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر يورو ستوكسوكس الأوروبي الكبير 0.7% في الـ8 بتوقيت جرينتش، كما كانت معظم البورصات في القارة في منطقة ايجابية.

وعلى الرغم من التفاؤل العام، فقد تسببت تقارير تطور قطاع تجارة التجزئة في انخفاض القطاع بنسبة 1%.

وانخفضت أسهم مالك شركة انديتكس، وزارا، بنسبة 6%، حيث كان نمو المبيعات والأرباح أقل من توقعات السوق.

وأدى تحذير بشأن الأرباح صادر عن مجموعة الأزياء البريطانية "سوبر دراي" إلى جعل أسهمها تفقد نحو 30% من قيمتها السوقية.