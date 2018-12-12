كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سانشيز" يتجنب تقديم حلول لأزمة كتالونيا.. ويعد برد حازم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، كلمة أمام البرلمان، ليحلل بطريقة استثنائية الأزمة المفتوحة مع إقليم كتالونيا دون تقديم مقترحات جديدة للحد من توتر الاستقلال، مستخدماً كدرع الإجراء برفع الحد الأدنى للأجور، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

كما قررت الجمعية العامة الاستثنائية تقديم تقرير عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي القضية التي استغلها الرئيس لتقليص وضع كاتالونيا ورحيل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي خلال أول تدخل لها لمدة ساعة واحدة.

وكان الإعلان الذى أطلقه سانشيز يستبق أسبوعًا، انعقاد مجلس الوزراء في 21 ديسمبر بشكل رمزي في برشلونة، للتطرق لإجراء رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 22%، وهو الإجراء الذي اتفق مع بوديموس حزب مكافحة التقشف- داخل المفاوضات للحصول على دعم لبعض الميزانيات لعام 2019.

وفي الإشارات المباشرة القليلة إلى الوضع في كاتالونيا وحول تدخله، أكد "سانشيز" عزمه على إرسال الشرطة الوطنية إلى المنطقة في حال لم تضمن شرطة المقاطعة سلامة المواطنين.