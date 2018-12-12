كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين: الدستور سمح بحماية السلم الأهلي في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الدستور الروسي، خلق الظروف اللازمة لتنمية وتطور البلاد، وسمح لها بضمان سيادتها.

وأضاف الرئيس بوتين بمناسبة الذكرى الـ25 للدستور الروسي: "لقد أثبتت السنوات الماضية أن الدستور الروسي صمد أمام اختبار الزمن، وخلق ظروفا للتنمية المستقرة للبلاد وتشكيل أهم المؤسسات الحكومية والاجتماعية، وتنفيذ سياسة خارجية منفتحة وحماية المصالح الوطنية".

وأضاف: "مع الاستناد إلى أفكار ومبادئ القانون الأساسي، استطعنا ضمان سيادة روسيا وسلامتها، والحفاظ على السلام والوفاق المدني. وتم بفضل الدستور، إجراء تغييرات أساسية في الاقتصاد والمجال الاجتماعي، وفي نظام الصحة العامة والتعليم والثقافة، والإدارة المحلية".

وشدد فلاديمير بوتين، على أن الدستور الروسي يتمتع بإمكانات ديمقراطية وإبداعية لا تنضب بحق، وأشار إلى أنه، يجب تنفيذ الكثير من العمل لتطبيق معايير الدستور وقيمه بالكامل على أرض الواقع.

وختم بالقول: "لقد اتخذ شعبنا قرارا حازما وحاسما لصالح الديمقراطية، وبناء دولة فدرالية قوية، وتبنى أعلى القيم في حقوق الإنسان وحرياته".