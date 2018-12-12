الحزن في بيت بلخياط.. قيادي “الحمامة” يفقد والده

توفي صباح اليوم الأربعاء، والد منصف بلخياط، الوزير السابق للشباب والرياضة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في العاصمة الرباط.

ومن المنتظر أن يوارى جثمان الفقيد، ظهر اليوم الأربعاء، بمقبرة الشهداء في الرباط، بحضور أبنائه وأفراد عائلته، وبعض قياديي حزب الحمامة.

ويعد الراحل من أثرياء مدينة فاس، انتقل إلى مدينة الرباط واشتغل بها كمحام بهيئة المحاميين في المدينة.