بعد حظر لمدة 14 سنة.. اللحوم الأمريكية تدخل المغرب بختم «حلال»

أعلن المغرب رفع الخظر عن استيراد اللحوم الأمريكية، بعد حظر دام 14 سنة.

وبعد بداية استيراد الدواجن السنة الماضية، والجدل الذي رافق ذلك، كشف وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو، وممثل الاقتصاد الأمريكي روبرت لايتيزر، أن السماح باستيراد اللحوم الحمراء الأمريكية، قد انطلق العمل به منذ مطلع دجنبر الجاري، مع التنصيص على توفر اللحوم المستوردة على ختم “حلال”.

وأكدت الجمعية الوطنية للحوم الماشية في الولايات المتحدة، في بيان، أن سنة 2018، تعتبر السنة الأولى التي يسمح لموردي اللحوم الأمريكية، بتصدير منتجاتهم نحو المغرب، وذلك وفق بنود قانون التجارة الحرة المبرم بين الرباط وواشنطن.

واحتلت أمريكا في سنة 2017 الصف الثالث عالميا في تصدير لحوم البقر، كما حققت مبيعات عالمية بلغت رقم 7.3 مليار دولار، وفي العام الجاري، تجاوزت قيمة الصادرات من المواد الزراعية الأمريكية الموجهة للسوق المغربية 512 مليون دولار.