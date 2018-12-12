الاحتلال يقتحم جامعة القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وحطمت أبوابها، وبعض محتوياتها، وداهمت عدة كليات ومكاتب في الجامعة.

ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر في الجامعة قولها إن قوات الاحتلال أجرت تفتيشيا لمقرات الكتل الطلابية داخل الحرم الجامعي، كما استولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.

وكانت بلدة أبو ديس قد شهدت مساء أمس مواجهات عنيفة ضد قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة، وأطلقت عشرات القنابل الصوتية الحارقة والغاز السامة والأعيرة المطاطية على الشبان، الذين ردوا بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 17 إصابة، غالبيتهم أصيبوا بالاختناق جرّاء استنشاق الغاز السام المُدمع، وتم التعامل معهم ميدانيا من قبل الفرق الطبية المتواجدة في البلدة.