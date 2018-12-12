اليوم: مباريات الجولة الأخيرة من مجموعات أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تختتم في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي: المجموعة الخامسة 22:00 أياكس أمستردام (هولندا) – بايرن ميونخ (ألمانيا) 22:00 بنفيكا (البرتغال) – آيك أثينا (اليونان) المجموعة السادسة 22:00 مانشستر سيتي (إنجلترا) – هوفنهايم (ألمانيا) 22:00 شاختار دونيتسك (أوكرانيا) – ليون (فرنسا) المجموعة السابعة 19:55 فيكتوريا بلزن (التشيك) – روما (إيطاليا) 19:55 ريال مدريد (إسبانيا) – سسكا موسكو (روسيا) المجموعة الثامنة 22:00 يونغ بويز (سويسرا) – يوفنتوس (إيطاليا) 22:00 فالنسيا (إسبانيا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا)

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