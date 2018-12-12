تيريزا ماي أمام تصويت حجب الثقة اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرر أن يجري النواب المحافظون في بريطانيا تصويتا، مساء اليوم الأربعاء، على حجب الثقة عن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إقالتها من زعامة الحزب والحكومة، وذلك بعد أيام معدودة من تأجيلها التصويت على اتفاق الطلاق مع الاتحاد الأوروبي لتجنب هزيمة مؤكدة.

وقال رئيس لجنة الإشراف على منافسات قادة المحافظين، غراهام برادي، إنه تلقى رسائل من 48 نائبا، على الأقل، يطالبون بالتصويت.

وقال إنه نتيجة لذلك ، "فإن نسبة 15 بالمائة من الحزب البرلماني الذي يسعى إلى التصويت على الثقة في زعيم حزب المحافظين تم تجاوزها".

وقال برادي إن التصويت سيجري في البرلمان مساء الأربعاء ، حيث سيتم الإعلان عن النتائج بعد فترة وجيزة.

من جهتها توعدت ماي بمحاربة التصويت على حجب الثقة بـ"كل ما تملك".

وفي حال خسارة ماي للتصويت سيتعين عليها تقديم استقالتها، وستجري انتخابات لاختيار زعيم جديد. وستظل زعيم للحزب ورئيسة للوزراء حتى يتم اختيار خلف لها.

أما إذا فازت، فلا يمكن الطعن على قيادتها مرة أخرى لمدة عام.

ويقول مؤيدو بريكست إن اتفاق ماي فشل في التوصل إلى الانفصال الواضح مع الكتلة الذي يريدونه.

وأعلن النائبان المؤيدان للبريكست، جاكوب ريس موغ وستيف بيكر، في بيان مشترك أنه "من مصلحة الوطن أن ترحل".

لكن وزراء في الحكومة أعلنوا عن دعمهم لماي. فقد قال وزير الداخلية، ساجد جاويد "رئيسة الوزراء تحظى بتأييدي الكامل، وهي أفضل شخص لضمان مغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس".