فيديو: صلاح يهدي قميصه لمشجع صغير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خطف النجم المصري، محمد صلاح، الأنظار بعدما قاد فريقه ليفربول الإنجليزي للتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على نابولي الإيطالي بهدف وحيد من توقيعه.

وبعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، قام صلاح برسم السعادة على وجه طفل صغير كان حاضرا في مدرجات ملعب "آنفيلد"، بعدما توجه إليه وأهداه قميصه الذي كان يرتديه.



وحظيت خطوة صلاح بتصفيق حار من الجماهير الحاضرة في المدرجات، إذ أخذت تردد اسم المهاجم العربي الذي أنقذها بهدفه القاتل في شباك نابولي العنيد.

ورفع محمد صلاح أهدافه مع نادي ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا إلى 14 هدفاً، متساوياً مع أسطورة الفريق الإيرلندي أيان راش، بينما أصبح النجم العربي المصري يمتلك 9 أهداف أحرزها في المسابقة القارية على معلب "آنفيلد"، ليصبح بذلك في المركز الثاني خلف أسطورة الريدز الآخر ستيفن جيرارد صاحب 14 هدفا.