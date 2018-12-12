عكا والناصرة وسخنين: احتجاجات غاضبة ضد جرائم قتل النساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعربت ناشطات نسويات في البلدات العربية عن غضبهن العارم إثر استمرار جرائم قتل النساء، وآخرها جريمة قتل إيمان خميس أحمد عوض (27 عاما) داخل شقتها الواقعة في شارع "هرتسوغ" بعكا، وعليها آثار عنف وطعن، أمس.

وتظاهرت العشرات من النسويات صباح اليوم، الأربعاء، في وقفة احتجاجية على الشارع الرئيسي (بولس السادس) الداخلي لمدينة الناصرة، ضد جرائم القتل.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات عديدة كتب على بعضها "قتلنا لن يمر"، "قتل المرأة قتل مجتمع"، بالإضافة إلى شعارات أخرى منددة بقتل النساء.

وقامت المتظاهرات بإغلاق الشارع أمام حركة السير لبضع دقائق، تعبيرا عن غضبهن ومطالبتهن بتوفير الأمن والأمان لهن والحد من جرائم القتل.

وفي عكا، نظمت وقفة احتجاجية في مدخل المدينة تنديدا بجريمة القتل التي راحت ضحيتها إيمان خميس أحمد.

ورفعت خلال الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالعنف والجريمة، وأخرى داعية إلى محاربة جرائم قتل النساء.

ودعت المحتجات إلى وقف جرائم القتل والتصدي لتعنيف النساء ومعاقبة القتلة المجرمين.

وقفة احتجاجية في سخنين، صباح اليوم

وفي سخنين، نظمت وقفة احتجاجية لمدة 25 دقيقة أمام مقر جمعية الزهراء بمشاركة ناشطات في جمعية الزهراء ونساء من مركز التمكين الأسري التابع لبلدية سخنين وناشطين اجتماعيين في اللجنة الشعبية بالمدينة وآخرين.

ورفعت شعارات ضد تعنيف وقتل النساء منها "دم النساء ليس رخيصا" و"معا نبني مجتمعا آمنا للنساء".