قوة إسرائيلية كبيرة تحاصر وزارة المالية الفلسطينية

الخليج 365/ بغدادأفادت مصادر فلسطينية، الاربعاء، بأن قوات إسرائيلية كبيرة معززة بأكثر من 40 آلية عسكرية اقتحمت مدينة البيرة، مركز محافظة رام الله، وحاصرت وزارة المالية.

وأوضحت المصادر، أن القوات الإسرائيلية قامت أيضا بنصب حواجز على الطرقات، ودقّق أفرادها في هويات المارة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن القوات الإسرائيلية تمركزت في محيط مقر وزارة المالية، مشيرة إلى أن وحدات إسرائيلية اقتحمت محلات تجارية وصادرت كاميرات مراقبة.



وكان مواطن فلسطيني قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بالخليل في وقت سابق، فيما شهدت بيت أمر بالمدينة مواجهات عنيفة بين الجيش وفلسطينيين على خلفية تنفيذ مداهمات أمنية، كما أصيب عدد منهم جراء الغاز المسيل للدموع.

وأصيب كذلك 4 فلسطينيين في مواجهات وقعت في بلدة النبي صالح شمالي مدينة رام الله، حيث أفادت مصادر فلسطينية بإصابة 3 شبان برصاص الجيش الإسرائيلي، وإغلاق وحدات أمنية إسرائيلية الطرق المؤدية إلى المنطقة.