تصويت لحجب الثقة عن تيريزا ماي الأربعاء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلن رئيس لجنة تابعة لحزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني الأربعاء أنه سيتم التصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وقال رئيس اللجنة غراهام برادي إن أعضاء الحزب المحافظ سيعقدون جلسة التصويت بين الساعة 18,00 ت غ و20,00 ت غ وسيتم الإعلان عن النتائج "في أقرب وقت ممكن خلال المساء".

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