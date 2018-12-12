انت الان تتابع ماي تحذر: تغيير قيادة حزب المحافظين يعرضنا للخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - رئيسة الوزراء البريطانية: في هذا التوقيت الحاسم من تاريخنا عملنا على تأمين اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تنفيذا لإرادة من صوتوا في الاستفتاء

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من أن أي تغيير في القيادة بحزب المحافظين في الوقت الراهن يضع مستقبل البلاد في خطر ويخلق حالة من عدم اليقين، قائلة إنه في حال اختيار رئيس جديد للحزب، فإنه لن يتولى مهام منصبه قبل 21 يناير، وهو الموعد المخصص لمناقشة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في البرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يسمح لأعضاء أحزاب المعارضة في البرلمان بالسيطرة على المفاوضات وأن يكون لهم اليد العليا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقله تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطاني، اليوم الأربعاء.

وتابعت ماي: "إن الوقت لن يسمح للقيادة الجديدة بإعادة التفاوض في اتفاق البريكست، وعرض الاتفاق الجديد على البرلمان قبل 29 مارس المقبل وهو الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد، لذا فإن أول إجراء ستضطر هذه القيادة الى اتخاذه هو إما تمديد أو إلغاء تفعيل المادة 50 التي تسمح لبريطانيا بالخروج من الاتحاد

وتابعت ماي: "إن الوقت لن يسمح للقيادة الجديدة بإعادة التفاوض في اتفاق البريكست، وعرض الاتفاق الجديد على البرلمان قبل 29 مارس المقبل وهو الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد، لذا فإن أول إجراء ستضطر هذه القيادة الى اتخاذه هو إما تمديد أو إلغاء تفعيل المادة 50 التي تسمح لبريطانيا بالخروج من الاتحاد في الوقت الذي يرغب في الشعب في المضي قدمًا، لذا فإن ذلك لن يصب في صالح البلاد". وذكرت: "إن عضويتي في حزب المحافظين تمدد لما يزيد على 40 عامًا، وقد خدمت بالحزب كمستشارة وعضوة بالبرلمان ووزيرة بحكومة الظل ووزيرة للداخلية والآن كرئيسة للوزراء.. وقد توليت القيادة لأنني أؤمن برؤية الحزب الخاصة بتحقيق مستقبل أفضل لبريطانيا، ولخدمة الصالح القومي للبلاد". وأضافت: "في هذا التوقيت الحاسم من تاريخنا، عملنا على تأمين اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تنفيذا لإرادة من صوتوا في الاستفتاء، وقد تمكنا من التوصل إلى اتفاق أؤمن بأنه قابل للتنفيذ ومن شأنه أن يحقق مستقبلًا مضيئًا لبلادنا، وهو الآن في متناولنا"، موضحة: "لقد اجتمعت أمس بالمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر؛ لمناقشة مخاوف نواب البرلمان فيما يتعلق بقضية شبكة الأمان "الباك ستوب" المتعلقة بحدود أيرلندا الشمالية، وكنا نحرز تقدما". وقالت: "كنت اعتزم التوجه إلى دبلن بعد ظهر اليوم لمواصلة العمل على هذه القضية، لكنني الآن سأبقى في لندن لمواجهة قضية قيادتي للحزب مع زملائي في البرلمان". وكان السير جرهام برادي رئيس لجنة تمثل الأعضاء المحافظين بمجلس العموم البريطاني قد أعلن أنه سيتم اليوم إجراء اقتراع بحجب الثقة عن رئيسة حزب المحافظين الحاكم تيريزا ماي، ويشارك في الاقتراع كافة الأعضاء المحافظين. وفي وقت سابق اليوم، توصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، اليوم الأربعاء، بعد تأجيل التصويت على مشروعها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وأعلن جراهام برادي رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، مضيفا أن اقتراعا سيجرى بين الساعة السادسة والثامنة مساء اليوم الأربعاء، في مجلس العموم وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" بالعربية. واكتمل النصاب القانوني لحجب الثقة عن ماي بعد موافقة 48 نائبا محافظا على ذلك، ويتوقع أن يصوت النواب المحافظون هذا المساء وسيقررون إما بتنحيتها أو إبقائها زعيمة للحزب.

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أزمة جديدة، بعد أن أعلنت أمس الثلاثاء، تأجيل تصويت البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست"، الذي كان مقررا لها اليوم، وذلك من أجل العودة إلى بروكسل وتغيير البنود غير الموافق عليها، حيث اعترفت أن الاتفاق بشكله الحالي "سيرفض بنسبة كبيرة" إذا صوت البرلمان البريطاني عليه، إلا أن دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، أكد أن دول الاتحاد الـ27 لن تعيد التفاوض على الاتفاق، مشيرا إلى أن البنود المتعلقة بأيرلندا الشمالية التي يعارضها حلفاء ماي، لن تُحذف. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

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