انت الان تتابع إيكاردي يتحسر على توديع إنتر لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٦ م

أشار المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي إلى أحقية الإنتر في التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما ودع الفريق الإيطالي المسابقة من دور المجموعات بتعادله على أرضه بنتيجة 1-1 أمام أيندهوفين الهولندي، ليستفيد توتنهام من تفوقه في المواجهات المباشرة على النيراتزوري ويحجز المركز الثاني بتعادله في الكامب نو مع برشلونة بنفس النتيجة بعدما ضمن البرسا قبل المباراة تأهله في صدارة المجموعة، ليتأهل إنتر بالتالي إلى الدوري الأوروبي بعدما حل في المركز الثالث، وذلك نقلًا عن موقع "فور فور تو".

وكان الإنتر قريبًا للغاية من التأهل إلا أن لوكاس مورا سجل هدف التعادل لتوتنهام في مرمى برشلونة في الدقيقة 85، ليصعد بالسبيرز إلى دور الـ16. وقال إيكاردي عقب توديع الإنتر: "كان يجب علينا تحقيق الانتصار، سجلنا هدفًا في الشوط الأول ومن ثم وصلنا إلى منطقة جزاء الخصم كثيرًا، ومع ذلك لم نتمكن من تسجيل الهدف