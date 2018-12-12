بجانب التدفئة.. السحلب يعالج الضعف الجنسي والإجهاد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تناولك للسحلب يساعد في علاج مجموعة مختلفة من الأمراض الجلدية التي تواجهك سواء بسبب عدوى أو أسباب خارجية، حيث يساعدك في التخلص من الطفح الجلدي وحب الشباب.

السحلب من المشروبات الساخنة والأساسية خلال فصل الشتاء، حيث يتكون من بودرة السحلب مع الحليب والسكر، والسحلب في الأصل نبات زينة من عائلة الأوركيد ينمو في بداية فصل الصيف وينتشر في المناطق الجبلية، ويستخرج السحلب من جذر نبات الأوركيد، ثم يتم غسل الجذور جيداً بالماء، وبعد ذلك تُغمَر بالحليب أو الماء المغليّان لفترة قصيرة من الزمن؛ لإزالة الطعم المرّ منها، وللتقليل من خسارة العناصر الغذائيّة القابلة للذوبان في الماء، وكذلك لوقف عمل الإنزيمات فيها، وفي النهاية تجفف وتخزن مطحونة.

إلى جانب التدفئة.. هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الاستفادة منها عند تناول مشروب السحلب، اعرفها حسبما ذكرها موقع AYUSHOLOGY.COM. 1- علاج الإسهال السحلب فعال جدا في علاج الإسهال، حيث يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي علاج المشكلة المتعلقة بالجهاز الهضمي، وإذا كنت مصابا بالإسهال الشديد تناول



إلى جانب التدفئة.. هناك الكثير من الفوائد التي يمكن الاستفادة منها عند تناول مشروب السحلب، اعرفها حسبما ذكرها موقع AYUSHOLOGY.COM.



1- علاج الإسهال

السحلب فعال جدا في علاج الإسهال، حيث يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي علاج المشكلة المتعلقة بالجهاز الهضمي، وإذا كنت مصابا بالإسهال الشديد تناول السحلب بانتظام للحصول على نتائج فعالة.. يهمك أن تعرف خطر الإسهال على طفلك وطرق العلاج.2- الحفاظ على صحة الجلد

تناولك للسحلب يساعد في علاج مجموعة مختلفة من الأمراض الجلدية التي تواجهك سواء بسبب عدوى أو أسباب خارجية، حيث يساعدك في التخلص من الطفح الجلدي وحب الشباب، كما يمكنك وضع بودرة السحلب أيضا على وجهك للتخلص من اي مشكلات بدلا من تناوله كمشروب.3- علاج الضعف الجنسي عند الرجال

يستخرج السحلب من نبات له قيمة عشبية عظيمة، حيث إنه قادر على علاج الضعف الجنسي عند الرجال، وزيادة الخصوبة، وإذا كنت تعاني من اي مشكلة سابق ذكرها تناول السحلب وركز على الطرق الطبيعية في العلاج.4- مضاد حيوي لنزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي السحلب على خصائص مضادة للفيروسات، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية تعمل على زيادة المناعة، لذا إنه قادر على علاج السعال ونزلات البرد.- امتلاك صفات الدواء القابض

يساعد السحلب في تشديد خلايا الجلد والأنسجة ويستخدم لغرض إضفاء الوهج على الجلد وجعل الجلد يبدو أكثر إشراقة، ونتيجة لذلك فإنه يحمي من الشيخوخة المبكرة ويمكن استخدامه كبديل للأدوية الخاصة بالتجاعيد والشيخوخة.- إزالة الإجهاد العصبي

تحتوي العشبة المستخرج منها السحلب على مواد منشطة، ولهذا فإن هذا المشروب لديه القدرة على تخفيف الألم العصبي عن طريق تفكيك الأعصاب والحد من أي ضغط عليها. السحلب فعال جدا في علاج الإسهال، حيث يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وبالتالي علاج المشكلة المتعلقة بالجهاز الهضمي، وإذا كنت مصابا بالإسهال الشديد تناول السحلب بانتظام للحصول على نتائج فعالة.. يهمك أن تعرف خطر الإسهال على طفلك وطرق العلاج.تناولك للسحلب يساعد في علاج مجموعة مختلفة من الأمراض الجلدية التي تواجهك سواء بسبب عدوى أو أسباب خارجية، حيث يساعدك في التخلص من الطفح الجلدي وحب الشباب، كما يمكنك وضع بودرة السحلب أيضا على وجهك للتخلص من اي مشكلات بدلا من تناوله كمشروب.يستخرج السحلب من نبات له قيمة عشبية عظيمة، حيث إنه قادر على علاج الضعف الجنسي عند الرجال، وزيادة الخصوبة، وإذا كنت تعاني من اي مشكلة سابق ذكرها تناول السحلب وركز على الطرق الطبيعية في العلاج.يحتوي السحلب على خصائص مضادة للفيروسات، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية تعمل على زيادة المناعة، لذا إنه قادر على علاج السعال ونزلات البرد.يساعد السحلب في تشديد خلايا الجلد والأنسجة ويستخدم لغرض إضفاء الوهج على الجلد وجعل الجلد يبدو أكثر إشراقة، ونتيجة لذلك فإنه يحمي من الشيخوخة المبكرة ويمكن استخدامه كبديل للأدوية الخاصة بالتجاعيد والشيخوخة.تحتوي العشبة المستخرج منها السحلب على مواد منشطة، ولهذا فإن هذا المشروب لديه القدرة على تخفيف الألم العصبي عن طريق تفكيك الأعصاب والحد من أي ضغط عليها. اكتشفت النبتة التي يستخرج منها السحلب على أيدي الصينيين ويعود ذلك لسنة 700 قبل الميلاد، فكانت تتمتع بمكانة خاصة لديهم، حيث أطلق عليها الفيلسوف الصيني كونفوشيوس لقب “زهرة عطر الملوك”، واعتقدوا أن رؤية السحلب في الحلم تعبر عن الحاجة للحفاظ على الرومانسية والحب، كما استخدموا زهور السحلب التي تستخرج منها الفانيليا لصنع البوظة. بعد معرفة الدول الأوروبية بزهرة الأوركيد التي يستخرج منها السحلب، ازدادات أسعارها، حيث اعتبرت في ذلك الزمن من علامات الترف والثراء ليبدأ سعر الواحدة من 500 جنيه استرليني لتصل إلى آلاف الجنيهات. طريقة عمل السحلب:-

2 كوب لبن سائل.

ملعقة كبيرة سحلب بودرة.

ملعقة كبيرة سكر.

جوز الهند أو أي مكسرات للتزيين.

قرفة للتزيينطريقة التحضير:

2 كوب لبن سائل.ملعقة كبيرة سحلب بودرة.ملعقة كبيرة سكر.جوز الهند أو أي مكسرات للتزيين.قرفة للتزيين 1- ضعي كوبا من اللبن على النار حتى الغليان. 2- إذابة بودرة السحلب في اللبن، وإضافة السكر أيضًا، وتأكدي من إذابة كل المكونات. 3- اضربي اللبن بالمضرب اليدوي، حتى تصلي للسمك المطلوب. 4- ارفعي الوعاء من النار. 5- اسكبي اللبن في أكواب، وقومي بتزيينه بالمكسرات التي تحبينها. السحلب مشروب صحي ولذيذ تناوله بالنكهات المفضلة لك للاستفادة من العناصر الموجودة به.

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