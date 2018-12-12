انت الان تتابع أياكس Vs بايرن.. من يحسم صدارة المجموعة الخامسة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تتجه الأنظار اليوم صوب العاصمة الهولندية أمستردام والتي تحتضن موقعة أياكس وبايرن ميونخ، من أجل معرفة هوية متصدر المجموعة الخامسة في دوري الأبطال بعد ضمان الفريقين التأهل

حسم الثنائي بايرن ميونخ وأياكس تأهلهما إلى دور الـ16 من المجموعة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتواجهان اليوم من أجل حسم المتصدر للمجموعة، حيث يحتل البايرن المركز الأول برصيد 13 مقابل 11 نقطة للفريق الهولندي، وبدوره ضمن بنفيكا البرتغالي إنهاء المجموعة في المركز الثالث والتأهل إلى الدوري الأوروبي، حيث يملك في رصيده 4 نقاط، بينما يتذيل أيك أثينا المجموعة دون رصيد من النقاط وفقد حظوظه في إكمال مسيرته في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم.

أياكس X بايرن ميونخ (الساعة 10:00 مساء) تعادل الفريقان في لقاء الدور الأول في ميونخ بنتيجة 1-1 ولم يخسر أي منهما أي مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم حتى الآن بعد مرور 5 جولات. ولم يفقد بايرن ميونخ أي نقاط في دوري الأبطال هذا الموسم إلا في تعادله مع أياكس، ويأمل بايرن اليوم في مباراته رقم 150 بدور



تعادل الفريقان في لقاء الدور الأول في ميونخ بنتيجة 1-1 ولم يخسر أي منهما أي مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم حتى الآن بعد مرور 5 جولات. أياكس X بايرن ميونخ (الساعة 10:00 مساء)تعادل الفريقان في لقاء الدور الأول في ميونخ بنتيجة 1-1 ولم يخسر أي منهما أي مباراة في دوري الأبطال هذا الموسم حتى الآن بعد مرور 5 جولات. ولم يفقد بايرن ميونخ أي نقاط في دوري الأبطال هذا الموسم إلا في تعادله مع أياكس، ويأمل بايرن اليوم في مباراته رقم 150 بدور المجموعات في دوري الأبطال في تفادي الهزيمة لضمان صدارة المجموعة. ويتواجه الفريقان اليوم للمرة العاشرة، ودائمًا ما كانت اليد العليا في تلك المباريات لأصحاب الأرض، من خلال 6 انتصارات و3 تعادلات. وكانت آخر مواجهة بينهما بعيدًا عن الموسم في دور المجموعات من موسم 2004- 2005، وفاز بايرن ميونخ على أرضه برباعية نظيفة قبل التعادل في هولندا 2-2. ويشارك أياكس في دور المجموعات لدوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخه والأولى منذ موسم 2014- 2015، وتخطى أياكس دور المجموعات هذا الموسم للمرة الأولى منذ موسم 2005- 2006. ولم يخسر أياكس في أي مباراة أوروبية هذا الموسم في 11 لقاء، حيث خاض 3 مباريات (6 لقاءات ذهابًا وإيابًا) في الأدوار التمهيدية قبل المشاركة في دور المجموعات. ولم يخسر أياكس سوى مباراة واحدة فقط في آخر 8 مباريات خاضها على أرضه في دور المجموعات من دوري الأبطال محققًا الفوز في 5 لقاءات والتعادل في مواجهتين. وحقق أياكس 14 انتصارا في 16 مباراة سابقة أمام الفرق الألمانية، وتعرض لهزيمة وحيدة أمام بروسيا دورتموند في دوري الأبطال موسم 2012- 2013. وبدوره لم يخسر البايرن في آخر 6 مباريات أمام الفرق الهولندية محققًا الفوز في 4 لقاءات والتعادل في مواجهتين. بنفيكا X أيك (الساعة 10:00 مساء)

يعد أيك أثينا الفريق الذي لم يحصد أي نقطة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسبق أن عانى 20 فريقًا في السابق من إنهاء دور المجموعات بـ6 هزائم وكان آخرهم بنفيكا الموسم الماضي. بنفيكا X أيك (الساعة 10:00 مساء)يعد أيك أثينا الفريق الذي لم يحصد أي نقطة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسبق أن عانى 20 فريقًا في السابق من إنهاء دور المجموعات بـ6 هزائم وكان آخرهم بنفيكا الموسم الماضي. وتواجه الفريقان مرة واحدة من قبل بعيدًا عن الموسم الجاري، وكانت في الدوري الأوروبي، وحينها فاز أيك على أرضه بهدف نظيف وفاز بنفكيا على أرضه بنتيجة 2-1. وبالفوز الذي حققه بنفكيا على أيك هذا الموسم، أنهى الفريق البرتغالي سلسلة من 8 هزائم متتالية في دوري الأبطال، وهو رقم قياسي للأندية البرتغالية. وحقق بنفيكا 5 انتصارات في 8 مواجهات خاضها على أرضه أمام الفرق اليونانية وتعادل في لقاءين وخسر مباراة واحدة. وبدوره خسر أيك جميع مواجهاته الثلاث التي خاضها خارج ميدانه أمام الفرق البرتغالية. ويشارك أيك أثينا للمرة الخامسة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، وانتهت جميع مشاركاته الخمس بتوديع المسابقة من هذا الدور، ولكنه في آخر مشاركة له في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز في موسم 2006- 2007، لم يخسر أي مباراة على أرضه وتغلب على ليل الفرنسي وميلان والذي توج باللقب في نهاية المطاف. وخسر أيك أثينا 5 مباريات متتالية في دوري الأبطال هذا الموسم، معادلًا بالتالي رقمه القياسي السلبي السابق بالخسارة في 5 مباريات عام 2011 بمسابقة الدوري الأوروبي.

شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس Vs بايرن.. من يحسم صدارة المجموعة الخامسة؟ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .