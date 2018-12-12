ليون وشاختار يبحثان مصاحبة السيتي إلى دور الـ16

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - بعد أن ضمن مانشستر سيتي التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، يبقى الصراع في المجموعة السادسة على حسم هوية المتأهل الثاني بين ليون وشاختار ومعرفة متصدر المجموعة

يشتد الصراع اليوم في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، وذلك بعدما ضمن مانشستر سيتي التأهل برصيد 10 نقاط، ولكنه لم يحسم تأهله في المركز الأول بعد، بينما يتصارع كل من ليون وشاختار على حجز البطاقة الثانية، حيث يحتل الفريق الفرنسي المركز الثاني برصيد 7 نقاط مقابل 5 نقاط لشاختار ويتذيل هوفنهايم الترتيب برصيد 3 نقاط، وفقد حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، إلا أنه لا يزال يملك فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي في حال أنهى دور المجموعات في المركز الثالث.

مانشستر سيتي X هوفنهايم ( الساعة 10:00 مساء) شهدت هذه المجموعة تسجيل أكبر عدد من الأهداف في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا برصيد 42 هدفًا. ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 6 مباريات لعبها أمام الفرق الألمانية محققًا الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وذلك منذ الخسارة أمام بايرن ميونيخ بهدف



شهدت هذه المجموعة تسجيل أكبر عدد من الأهداف في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا برصيد 42 هدفًا. مانشستر سيتي X هوفنهايم ( الساعة 10:00 مساء)شهدت هذه المجموعة تسجيل أكبر عدد من الأهداف في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال أوروبا برصيد 42 هدفًا. ولم يخسر مانشستر سيتي في آخر 6 مباريات لعبها أمام الفرق الألمانية محققًا الفوز في 5 مباريات والتعادل في لقاء وحيد وذلك منذ الخسارة أمام بايرن ميونيخ بهدف نظيف في شهر سبتمبر من عام 2014، وحينها كان جوارديولا مدربًا للعملاق البافاري. وبعد أن تفادى مانشستر سيتي الخسارة على ملعب الاتحاد في 12 مباراة متتالية في دوري الأبطال، خسر السيتي 3 مباريات على ملعبه في آخر 4 لقاءات. ويبحث بيب جوارديولا عن تصدر مجموعته للمرة التاسعة كمدرب في دوري أبطال أوروبا في 10 مشاركات سابقة، وكان الاستثناء الوحيد حلوله في المركز الثاني مع مانشستر سيتي في موسم 2016- 2017. ويواجه جوارديولا فريق هوفنهايم للمرة الثامنة كمدرب وسبق وأن حقق أمام الفريق الألماني 6 انتصارات وتعادلا في لقاء وحيد. ويعول مانشستر سيتي على خدمات نجمه الجزائري رياض محرز والذي صنع 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر. ولعب هوفنهايم في الملاعب الإنجليزية مباراة واحدة من قبل، وخسر حينها أمام ليفربول بنتيجة 4-2 في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. وفي حال فشل هوفنهايم في الفوز على مانشستر سيتي اليوم، فسيكون أول فريق يتذيل ترتيب مجموعة في دوري أبطال أوروبا على الرغم من تسجيله 10 أهداف وذلك منذ أن عانى أولمبياكوس من نفس الأمر في موسم 2002- 2003 بعدما سجل 11 هدفًا. شاختار X ليون (الساعة 10:00 مساء)

يحتاج شاختار للفوز في مباراة اليوم للتأهل إلى دور الـ16، وسيتأهل للدور الأوروبي في حال تعادل أو لم يحقق هوفنهايم الفوز في المباراة الأخرى. شاختار X ليون (الساعة 10:00 مساء)يحتاج شاختار للفوز في مباراة اليوم للتأهل إلى دور الـ16، وسيتأهل للدور الأوروبي في حال تعادل أو لم يحقق هوفنهايم الفوز في المباراة الأخرى. وانتهى لقاء الدور الأول بينهما بالتعادل 2-2 على الرغم من تقدم الفريق الأوكراني بهدفين دون رد. وحقق شاختار الفوز في جميع المباريات التي خاضها على أرضه الموسم الماضي متغلبًا على كل من نابولي وفينورد ومانشستر سيتي وروما، وكانت خسارته أمام مانشستر سيتي هذا الموسم هي الثانية له على أرضه في آخر 16 مباراة لعبها في المسابقات الأوروبية. ولم يحافظ شاختار على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات لعبها على أرضه في المسابقات الأوروبية. وتأهل شاختار إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 3 مرات في آخر 5 مشاركات، وكانت آخر تجربة لشاختار أمام الفرق الفرنسية بعيدًا عن مواجهة ليون هذا الموسم كانت الخسارة أمام باريس سان جيرمان على أرضه 3-0 وخارج أرضه 2-0 في دوري أبطال أوروبا موسم 2015- 2016. وبدروه لم يخسر ليون في آخر 5 مباريات أمام الفرق الأوكرانية سواء على أرضه أو خارج ميدانه، ولم يخسر ليون سوى مباراة واحدة في آخر 7 لقاءات خاضها خارج ميدانه في المسابقات الأوروبية. ويشارك ليون في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه أكثر من أي فريق فرنسي آخر، وحقق أفضل نتائجه في المسابقة الأعرق على صعيد القارة العجوز بالوصول إلى نصف نهائي عام 2010. وبإمكان ليون والذي يعد الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة في هذه المجموعة، التأهل إلى دور الـ16 في حال تفادى الهزيمة، بل وبإمكانه التأهل في الصدارة في حال خسر مانشستر سيتي على أرضه أمام هوفنهايم.

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