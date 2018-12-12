انت الان تتابع بعد إخلاء مقر فيسبوك.. الشرطة الأمريكية: «بلاغ كاذب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠١ ص

أعلنت الأجهزة الأمنية في وادي السيليكون، اليوم الأربعاء، أنها لم تعثر على أي مصدر للتهديد في مقر شركة فيسبوك، مشددة على انتهاء الخطر، وذلك بعد ساعات من التفتيش عن القنبلة، وقالت شرطة مينلو بارك، إن التحذير بوجود قنبلة في مقر فيسبوك كاذب، ولا وجود لأي علامات على وجود قنبلة، موضحة أنها علمت من مصادر أمنية أن مجهولا اتصل بشرطة نيويورك وأبلغها بوجود قنبلة في مقر الشركة بوادي السيليكون في كاليفورنيا، وأنها تلقت معلومات بهذا الشأن في الساعة 4:30 مساء بحسب التوقيت المحلي للولاية المطلة على المحيط الهادئ، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأكدت المتحدثة باسم شرطة مينلو بارك، نيكول آكير، أن عملية الإخلاء لمقر فيسبوك اقتصرت على مبنى من 3 طوابق في مجمع الشركة، مشيرة إلى أن الإخلاء لم يكن لمبنى المقر، إلا أن الشركة قالت في بيان صدر عن المتحدث باسمها، حصلت رويترز على نسخة منه بالبريد الإلكتروني، إن عددا قليلا من المباني في الموقع تم إخلاؤها. وأخلت