انت الان تتابع افتتاح مونديال الأندية.. قصة نجاح ويلينجتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - سيتولى تيم ويلينجتون تمثيل أوقيانوسيا هذا العام بدلاً من أوكلاند سيتي، علما بأن أداء ممثل العاصمة النيوزيلندية تطور بشكل لافت على مدى السنوات الأخيرة

يرفع العين الإماراتي، الستار عن فعاليات النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية، اليوم الأربعاء، على ستاد هزاع بن زايد، عندما يلتقي ويلنجتون النيوزيلندي، في الدور الأول للبطولة، التي تقام بالإمارات للعام الثاني على التوالي، وتمثل المباراة مواجهة «السهل الممتنع» في ظل الفارق الكبير، على الأقل من الناحية النظرية، بين صاحب الأرض وحامل لقب دوري الخليج العربي، وضيفه ويلنجتون الذي يوصف بأنه فريق «شبه محترف»، ويشارك الفريقان في البطولة العالمية للمرة الأولى في تاريخهما، وهو القاسم الوحيد المشترك بين الفريقين فيما تتباين ظروفهما وإمكانياتهما بشكل كبير.

ستشهد نسخة 2018 من بطولة كأس العالم للأندية غيابا بارزا لفريق اعتادت الجماهير على حضوره بشكل دائم في هذه المسابقة. كيف لا وقد شارك أوكلاند سيتي في البطولات السبع المتتالية الماضية وظهر في المنافسات تسع مرات في الإجمال، متجاوزا بذلك الرقم المبهر الذي حققه نجوم ريال مدريد في خمسينيات القرن الماضي. وسيتولى

ستشهد نسخة 2018 من بطولة كأس العالم للأندية غيابا بارزا لفريق اعتادت الجماهير على حضوره بشكل دائم في هذه المسابقة. كيف لا وقد شارك أوكلاند سيتي في البطولات السبع المتتالية الماضية وظهر في المنافسات تسع مرات في الإجمال، متجاوزا بذلك الرقم المبهر الذي حققه نجوم ريال مدريد في خمسينيات القرن الماضي.

وسيتولى تيم ويلينجتون تمثيل أوقيانوسيا هذا العام بدلاً من أوكلاند سيتي، علما بأن أداء ممثل العاصمة النيوزيلندية تطور بشكل لافت على مدى السنوات الأخيرة إلى حد يكاد معه يضاهي مستوى غريمه التقليدي. فبعدما كان الفوز حليف هذا الأخير بشق الأنفس ثلاث مرات متتالية في نهائي دوري أبطال أوقيانوسيا، تمكن ويلينجتون أخيرًا من الإطاحة بأوكلاند سيتي في نصف نهائي ملحمي في أبريل، ليضمن التنافس على اللقب القاري بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج القواعد.

وعقب فوز كبير على لاوتوكا من فيجي في موقعة النهائي، انطلقت الاحتفالات التي كانت جماهير العاصمة النيوزيلندية تتعطش لها منذ عدة سنوات، ليضرب نجوم تيم ويلينجتون موعدا مع نخبة لاعبي كرة القدم في كأس العالم للأندية، وفي مقدمتهم نجوم ريال مدريد.

وسيستهل النيوزيلنديون مشوارهم اليوم الأربعاء، بملاقاة العين الإماراني، ممثل الدولة المضيفة، حيث سيواجه الفائز بينهما نادي الترجي الرياضي التونسي، بطل القارة الإفريقية.

قال المدرب خوسيه مانويل فيجييرا في هذا الصدد: "نحن ناد حيوي يتطلع إلى الأمام في نظرته. ولقد قمنا بالفعل بتحسين طريقة عملنا داخل الملعب وخارجه".

وتابع خوسيه مانويل فيجييرا: "إحدى العبارات الرئيسية التي نستخدمها في الطريقة التي نتدرب بها ونلعب بها هي"الطاقة الكاملة"، أي تحقيق كل شيء أو لا شيء، وهذا ينطبق على فلسفتنا داخل الملعب وخارجه".

تاريخ التأسيس: 2004

فاز بدوري أبطال أوقيانوسيا: 2018 (حل وصيفاً أعوام 2015، 2016، 2017)

بطل نيوزيلندا: 2016، 2017 (حل وصيفاً أعوام 2008، 2012، 2014، 2018)

- خوسيه مانويل فيجييرا، مدرب تيم ويلينجتون: "لا بد لي من القول إن ثقافتنا وما يظهره اللاعبون من نكران للذات والشغف الذي يلعبون به في تمثيل النادي ومن أجل بعضهم البعض هي كلها سمات بارزة حقا. اللاعبون متعطشون لتطوير الأداء في كل مباراة وكل تدريب، ليس لدي أدنى شك في أننا سنرى بعض هذه العناصر ضد العين. إننا نتميز على غيرنا من خلال شغفنا وتفانينا وفلسفتنا في العمل، محليا على الأقل".

- ماريو بارسيا، لاعب خط الوسط تيم ويلينجتون: "ستكون هذه واحدة من أهم التجارب في حياتي. أحاول الحفاظ على التركيز والاستمرار في التدريب بقوة".

- سكوت باسلاج، حارس مرمى تيم ويلينجتون: "إننا نبذل قصارى جهودنا على مدى ساعات طوال كل أسبوع، وفي كل تدريب، وكل مباراة، لذا فهذه مكافأة على كل عملنا الشاق وأعتقد أننا نستحق أن نكون هناك".

- هاميش واتسون، مهاجم تيم ويلينجتون: "لعل معظم الناس في العالم يعرفون فقط فريق أوكلاند سيتي من نيوزيلندا، لذا نأمل أن يكون هناك اعتراف بوجود فرق جيدة أخرى من البلاد".

- جوستين جولي، مدافع وكابتن تيم ويلينجتون: "هذا يعني لنا الكثير، خاصة لأن رحلة الوصول إلى كأس العالم للأندية كانت صعبة للغاية. إنه لشيء رائع بالنسبة للنادي وكرة القدم النيوزيلندية على حد سواء".