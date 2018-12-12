انت الان تتابع افتتاح مونديال الأندية.. فيجيرا ينتشي بالحلم الجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - باعترافه الشخصي.. يُعتبر خوسيه مانويل فيجيرا «إسباني الاسم وإنجليزي المولد ونيوزيلندي الانتماء» من عشاق كرة القدم الذين يهوون الساحرة المستديرة حد الجنون

في حدث نادر سيكون خوسيه مانويل فيجيرا المدير الفني لنادي ويلنجتون النيوزيلندي، خلال الأشهر التسعة المقبلة مدربا لفريقين مختلفين في بطولتين مختلفتين من بطولات فيفا، حيث سيقود تيم ويلينجتون في ظهوره الأول في كأس العالم للأندية اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، في الإمارات العربية المتحدة، أمام العين الإمارتي، ثم سيعود إلى الملاعب الدولية في بيرو للإشراف على منتخب نيوزيلندا للناشئين خلال كأس العالم تحت 17 سنة، بعد أن قاده بنجاح خلال التصفيات الأخيرة.

وبينما يجد فيجيرا بعض الوقت أيضا لتقديم خبرته كمدرب مساعد للمنتخب النيوزيلندي الأول، فإن الشهر المقبل سيشهد كذلك عودته إلى بطولة من بطولات فيفا بعد غياب دام عقدا من الزمن، وهو الذي سبق له أن عمل مدربا مساعدا للفريق الوطني للناشئات في النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة التي استضافتها نيوزيلندا. قد

وبينما يجد فيجيرا بعض الوقت أيضا لتقديم خبرته كمدرب مساعد للمنتخب النيوزيلندي الأول، فإن الشهر المقبل سيشهد كذلك عودته إلى بطولة من بطولات فيفا بعد غياب دام عقدا من الزمن، وهو الذي سبق له أن عمل مدربا مساعدا للفريق الوطني للناشئات في النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة التي استضافتها نيوزيلندا.

قد يبدو هذا ملخصا شافيا وافيا لسيرة مدرب مخضرم. لكن الأمر عكس ذلك في الواقع. فعن عمر لا يتجاوز 36 عاما، حقق فيجيرا الكثير منذ وصوله إلى نيوزيلندا في عام 2003، حيث بدا من الوهلة الأولى أنه كان يضع مهنة التدريب نصب عينيه.

ذلك أن الشهر القادم سيكون بمثابة حلم محقق. فإذا تقدم تيم ويلينجتون على حساب العين، ممثل الدولة المضيفة، ستكون أمام النيوزيلنديين فرصة كبيرة للتنافس ضمن أفضل فرق العالم، وعلى رأسها ريال مدريد.

صحيح أن نيل فرصة مواجهة فريق مدجج بالنجوم، على غرار بطل أوروبا، يمثل حلما لأي مدرب، لكن بالنسبة لفيجيرا قد يكون الأمر مؤثراً بشكل خاص. فرغم أنه وُلد ونشأ في إنجلترا بين لندن وبرايتون، إلا أن نسب فيجيرا يعود إلى أصول إسبانية، كما يتبين من اسمه العائلي، علما بأنه يتحدث الإسبانية بطلاقة ولو أن أسرته وصلت إلى إنجلترا قبل ولادته.

وبمشاركة فيجيرا في نسخة 2018، ستتواصل العلاقة النيوزيلندية-الإسبانية مع كأس العالم للأندية، حيث شهدت البطولة حضورا دائما لأوكلاند سيتي، تحت إمرة المدرب رامون تريبوليتش، ابن مدينة برشلونة، حيث شارك الفريق في جميع نسخ هذه المسابقة منذ عام 2010 الذي كانت فيه أوقيانوسيا ممثلة بنادي هاكاري يونايتد من بابوا نيوغينيا.

وبعدما كان تيم ويلينجتون قاب قوسين أو أدنى من كسر هيمنة أوكلاند سيتي في عدة مواسم، كوفئ أخيرا نادي العاصمة على جهوده ومثابرته، حيث تمكن في أبريل الماضي من إزاحة جاره في الطريق إلى عرش دوري أبطال أوقيانوسيا.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال فيجيرا لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "إن المشاعر الأولى تبعث على الإثارة والحماس، حيث نتطلع إلى الاحتكاك مع بعض أفضل اللاعبين والأندية في العالم، ونحن فريق يرغب في التحدي والمنافسة وإظهار شخصيتنا على المستطيل الأخضر. إننا ندرك أن المهمة التي تنتظرنا كبيرة وجسيمة، لكننا سنقدم فيها كل ما لدينا".

وأضاف المدرب الشاب: "إن أهم شيء أود أن أراه هو أن نظهر بالطريقة التي نريد اللعب بها في المحافل الكبرى. نريد أن نظهر في أفضل صورة وأن نمثل منطقتنا بشكل جيد. ومن يدري؟ قد يحدث أي شيء حينها. لقد سبق أن رأينا مفاجآت في كأس العالم للأندية وغيرها من البطولات. لقد سبق أن رأينا أن الصغار قادرون على مباغتة الكبار. إننا نتطلع بشوق إلى اختبار قدراتنا".

وعند سؤاله عن المبادئ التي بنى عليها فريقه، أجاب فيجيرا بشغف قائلاً: "أحب أن يكون فريقي هو المستحوذ على الكرة، أن يبادر للهجوم وأن يخلق الخطر. إنها فلسفة قائمة على اللعب الموضعي وعلى قدرة اللاعبين الجيدين على التحكم في الكرة ومحاولة فرض السيطرة من خلال هذه المفاهيم. التحدي بالنسبة لنا هو الحفاظ على مبادئنا ضد الفرق المحترفة واللاعبين الكبار".

وفي انتظار اكتشاف ما إذا كان تيم ويلينجتون قادرا على مضاهاة ما وصل إليه أوكلاند سيتي في الماضي، فإن الوافد الجديد أكد بالفعل – على لسان مدربه الشغوف – أنه لا يقل طموحا عن جاره النيوزيلندي الذي كسب خبرة واسعة من مشاركاته السابقة.