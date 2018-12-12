انت الان تتابع بسبب جدار المكسيك.. ترامب يهدد الحكومة: «سأغلقها» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٧ ص

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الديمقراطيين في الكونجرس، وذلك «إذا لم يحصل على ما يريد»، وقال ترامب، إنه سيقطع التمويل عن المؤسسات الحكومية، في حال «عدم حصوله على الأموال اللازمة لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك»، ويطلب ترامب من الكونجرس الموافقة على تخصيص 5 مليارات دولار، لتمويل بناء الجدار الحدودي، وتحدث ترامب إلى نانسى بيلوسي في جلسة جمعته بها بالبيت الأبيض، إذ وافق الديمقراطيون على مبلغ أقل مما يطلبه ترامب، وطالبوه بتأمين الحدود أكثر، وقال ترامب: «إن لم نحصل على ما نريده سأغلق الحكومة. سأكون أنا من يغلقها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

ويشكل الديمقراطيون غالبية الكونجرس، في يناير المقبل، بعد الانتخابات التي جرت مؤخرا. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 23 أغسطس الماضي، من أن سوق المال قد ينهار إذا قام الحزب الديمقراطي بتوجيه الاتهام إليه بعد أيام من اتهام مدير حملته الانتخابية السابق بالاحتيال، قائلًا: «لا أعلم كيف يمكن